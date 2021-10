Serie B femminile, Salerno vince a Sant'Antimo 34-59 Il coach delle granatine, Russo: "Nonostante l’uscita di Orchi non abbiamo mai mollato la presa"

La Todis Salerno piazza il 2 su 2 in avvio di regular season. La squadra allenata da coach Aldo Russo vince a Sant'Antimo contro la Partenope con il risultato finale di 34-59. Prova di forza per le granatine, guidate sul parquet dai 21 punti di Alessia De Mitri e dai 17 di Camilla Valerio. Per la PSA Women c'è la sola Maria Visone in doppia cifra con 10 punti.

"È una grande prova di squadra. - ha spiegato Russo nel post-gara - Va un plauso alle ragazze per l’atteggiamento avuto durante la partita. Nonostante l’uscita di Orchi non abbiamo mai mollato la presa: le senior hanno preso in mano la squadra ma le under che sono entrate hanno interpretato benissimo la partita sotto tutti i punti di vista, soprattutto in difesa. Avevamo preparato la partita per imbrigliare il gioco vicino canestro di Sant’Antimo, che spingeva molto su quello. Il piano partita ha funzionato, le ragazze ci hanno creduto molto, prendendo forza. Sono state brave ad attaccare l’uno contro uno e reggere la fisicità avversaria senza paura. Durante la partita abbiamo ovviamente anche retto il colpo al rientro della PSA; siamo sati bravi a non perdere lucidità, facendo il nostro gioco e continuando a sfruttare quello che il campo ci dava, giocando in maniera molto dinamica. - ha aggiunto Russo - Volevamo costringere Sant’Antimo a muoversi, ci siamo riusciti, abbiamo fatto bene. Sicuramente ci sono diverse cose ancora da sistemare ma questo è un grande step di crescita da cui dobbiamo pretendere ancora di più. Confido ancora in grandi margini di miglioramento".

Serie B Femminile

Terza Giornata

Partenope Sant'Antimo - Todis Salerno Basket 34-59

Parziali progressivi: 8-16, 17-36, 28-44

Sant'Antimo: Visone 10, Cillo 1, Mozzi 2, Gentile 5, Frattoni 3, Russo, Barra, Castronuovo 1, Zonda, Fedele 2, Atanasovska 8, Palacios 2. All. Serrao.

Salerno: Valerio 17, Orchi, De Mitri 21, Galizia, Mancuso, Opacic 5, Coppola 2, Scolpini 5, Rizzati 6, Capriati, De Nicolo 3. All. Russo.

Arbitri: Vettone, Gensini