Pallamano, A2: la Genea Lanzara cede alla corazzata Ragusa Un primo tempo complicato condanna gli uomini di Manojlovic che hanno ceduto nel finale di gara.

La prima gara della nuova stagione non sorride ai salernitani della Genea Lanzara. La compagine allenata da coach Nikola Manojlovic, tra le mura amiche della Palestra Palumbo e dinanzi ad un calorosissimo pubblico amico, ha ceduto di misura all’ostica compagine sicula del Ragusa.

34 – 35 il punteggio finale, al termine di sessanta minuti di gioco vibranti e che hanno entusiasmato gli spettatori di casa. Un primo tempo opaco, dove la Genea si è ritrovata in svantaggio di cinque reti, ha inciso tanto sull’esito finale del match: d’altronde, ci si poteva aspettare una fase di rodaggio per i ragazzi di Manojlovic, considerando i nuovi volti nel roster per un gruppo in buona parte rinnovato. Le assenze, inoltre, del nuovo arrivato Navarro e del centrale Milano non hanno sicuramente giovato.

Ad aprire le danze sono D’Arrigo e Bellini, sull’ 1-1 il Ragusa inizia ad ingranare le marce portandosi sull’ 1-5 e costringendo coach Manojlovic al timeout. Con Florio e Subarroca, migliori realizzatori per i salernitani rispettivamente con dieci e sette reti, la Genea accorcia sul 3 – 5 col match che procede sulla stessa falsariga sino al 12 – 14, quando i siculi allungano grazie alle realizzazioni dei nuovi arrivi stranieri, portandosi negli spogliatoi sul 13 – 18.

Nella ripresa è tutt’altra storia. La Genea, sospinta dal dalle parate di Gonzalez e con una migliore organizzazione difensiva, impatta dapprima sul 22 – 22 e poi trova il duplice vantaggio al 50’ (30 – 28). A cinque minuti dal termine i salernitani conducono sul 32 - 30 ma, nel finale, il Ragusa ha la forza di reagire e di sovvertire l’esito dell’incontro, assicurandosi i primi due punti col punteggio di 34 – 35.