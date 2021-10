Paganese in crisi, azzurrostellati sconfitti a Viterbo dal Monterosi Tuscia Al "Rocchi" decide un gol del solito Costantino, sempre più protagonista tra i laziali

Nella nona giornata del girone C di Serie C matura la terza sconfitta consecutiva per la Paganese, che cade a Viterbo con il Monterosi Tuscia. A decidere il match il solito Costantino, in grande spolvero.

Il tabellino.

Monterosi Tuscia – Paganese 1-0

Marcatore: pt 38' Costantino.

Monterosi Tuscia (3-5-2): Borghetto (11' st Alia); Mbende, Rocchi, Piroli; Verde, Franchini, Di Paolantonio, Adamo (36' st Parlati), Cancellieri (36' st Polito); Polidori, Costantino (43' st Caon). A disp.: Buono, Luciani, Tartaglia, Nasini, Tonetto, Sdaigui, Buglio, Caon. All.: D’Antoni.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Bianchi, Schiavi, Scanagatta (12' st Sbampato); Zanini, Volpicelli (17′ pt Sussi), Tissone, Firenze, Manarelli (32' st Viti); Castaldo, Guadagni (32' st Vitiello). A disp.: Pellecchia, Caruso, Vitiello, Perlingieri, Pica, Iannone, Del Regno. All.: Grassadonia.

Arbitro: Marini della sezione di Trieste. Assistenti: Severino della sezione di Campobasso e Fraggetta della sezione di Catania. Quaro Ufficiale: Marco Emmanuele della sezione Pisa.

Note: Ammoniti: Franchini, Scanagatta, Sbampato e Polidori.