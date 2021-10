Volley, B2 femminile: la P2P batte 3-0 Pozzuoli all'esordio Netta vittoria delle ragazze di Castillo con Cammisa Mvp della partita.

Buona la prima: la P2P batte Pozzuoli in trasferta, al Pala Petronio (0-3, parziali 21-25, 20-25, 18-25) e bagna con una vittoria il proprio esordio nel campionato di Serie B2 femminile di volley, girone O.

Tre punti ma anche un premio: il capitano della P2P, la schiacciatrice Ilenia Cammisa, è stata omaggiata a fine gara come Mvp della partita. Al suo attivo, 18 punti. Ne ha realizzati 15 l'opposto Diletta Tommasin, 8 Negro, 7 Menghi, 4 Bianchella. I due coach, il padrone di casa Nico Borghesio e l'allenatore della P2P, Ivan Castillo, hanno scelto le migliori giocatrici sotto rete, "pescando" nel roster altrui. La scelta, dunque, è ricaduta non solo sulla schiacciatrice bianco rosso blu, autrice dei tre aces che hanno mandato definitivamente in archivio il terzo set (18-25) e la partita, ma anche sulla palleggiatrice di Pozzuoli, Battaglia. La P2P è stata seguita al Pala Petronio anche dal vice presidente Luca Castagna e dal direttore sportivo, Franco Cutolo. Nel prossimo turno di campionato, prima gara casalinga della stagione, la P2P sfiderà Nola al PalaIrno "Nando Nobile" di Baronissi. Fischio d'inizio sabato 23 ottobre alle ore 19.