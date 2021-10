Basket, Serie B: Salerno ko a Taranto dopo un overtime (82-76) Gambarota (18 punti) e Erkmaa (17) sono i protagonisti del successo del CJ Basket

La Virtus Arechi Salerno non trova continuità e va ko a Taranto. Al PalaFiom vince il Cus Jonico con il risultato finale di 82-76 dopo un tempo supplementare. Grande equilibrio nei quaranta minuti con l'ultimo quarto chiuso sul 13-15, utile per l'overtime, vinto in modo netto dai padroni di casa. Giovanni Gambarota (18 punti) e Hugo Erkmaa (17) sono i protagonisti del successo del CJ Basket sulla Virtus Arechi, a cui non bastano quattro uomini in doppia cifra. Domenica, con palla a due alle 18, sarà derby campano per la squadra di coach Giampaolo Di Lorenzo, che ospiterà la Virtus Bava Pozzuoli al PalaCarmineLongo.

Serie B - Girone D

Terza Giornata

CJ Basket Taranto - Virtus Arechi Salerno 82-76 d1ts

Parziali: 20-19, 17-17, 17-16, 13-15, 15-9

Taranto: Gambarota 18 (4/4, 1/5), Erkmaa 17 (4/6, 3/9), Conti 12 (4/5, 1/4), Diomede 9 (3/4, 1/5), Ponziani 8 (4/6, 0/0), Sergio 8 (3/4, 0/6), Carone 8 (1/1, 2/2), Klanskis 2 (0/1, 0/1), Liace, Cianci.

Salerno: Mennella 17 (2/5, 3/6), Marini 15 (5/7, 1/2), Bonaccorso 12 (3/5, 2/9), Rinaldi 12 (2/3, 2/4), Coltro 7 (2/4, 1/5), Rajacic 7 (2/6, 1/2), Cimminella 4 (2/3, 0/1), Valentini 2 (1/6, 0/1), Romano (0/1, 0/1), Peluso, Caiazza.