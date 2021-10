Basket, Virtus Arechi Salerno: testa al derby con Pozzuoli La società blaugrana ha pubblicato il regolamento d'accesso al palasport per la sfida di domenica

La Virtus Arechi Salerno ha subito messo la Virtus Pozzuoli nel mirino. Reduce dal ko di Taranto, la squadra blaugrana svilupperà dalle prossime ore il piano partita verso il derby contro la capolista imbattuta dopo tre turni. La Virtus Arechi ha pubblicato il regolamento d'accesso al Pala Carmine Longo per la quarta giornata di campionato.

Il comunicato - "Per poter essere presenti domenica alle 18 sulle gradinate del Pala Carmine Longo di Capriglia in occasione del derby tra la Virtus Arechi Salerno e la Virtus Pozzuoli è necessario prenotarsi inviando una mail all'indirizzo virtusarechisalerno@gmail.com entro le 18 di sabato. - si legge nella nota ufficiale del club - È obbligatorio specificare nome, cognome ed allegare il green pass (fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, come i minori di 12 anni che sono esenti, l’accesso allo palazzetto è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi covid-19 di cui all’art. 9-bis comma 1 del D.L. 52/2021. In caso di tampone molecolare effettuato nel corso delle 48 ore prima della gara è necessario inviare il green pass provvisorio automaticamente generato).

Complice le attuali normative sarà aperto al pubblico il 60 per cento (massimo 400 persone) del Pala Carmine Longo. Per aiutare il club ad offrire la migliore e la più sicura esperienza possibile, la Virtus chiede a tutti i tifosi di seguire le seguenti regole: presentati con un valido documento di identità; indossa una mascherina in ogni momento per proteggere te stesso e gli altri; mantieni sempre la distanza interpersonale di almeno un metro; evita assembramenti, abbracci e strette di mano, e segui le basilari norme di igiene (igienizza frequentemente le mani). Poche regole ma importanti per il bene di tutti e per essere di nuovo al fianco della Virtus".