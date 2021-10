Genea Lanzara, Sica: "Abbiamo dimostrato di poter dire la nostra" Il presidente ha commentato la sconfitta all'esordio dei suoi ragazzi contro il Ragusa.

Ragusa ha espugnato la Palestra Palumbo di Salerno imponendosi per 35-34 al termine di una gara combattuta. La Genea Lanzara ha pagato a caro prezzo un primo tempo non giocato al massimo e lo sforzo per rientrare in partita nella ripresa. La squadra di coach Manojlovic era avanti a cinque minuti dal termine 32-30, poi è mancata la lucidità per difendere il risultato e punire gli avversari. Nonostante il ko il presidente Sica è parso soddisfatto, la sua squadra si è confrontata anche con tante assenze e con un avversario che ha fatto un grande mercato e ha ambizioni importanti.

“E’ stata una bellissima partita tra due squadre ben organizzate eravamo consapevoli che il Ragusa sarebbe arrivato a Salerno per dire la propria, considerando i tanti investimenti operati dal club ibleo sia in campo nazionale che internazionale, con ben undici nuovi volti nel roster. Dal nostro canto, i nostri giovanissimi ragazzi hanno bisogno di conoscersi a pieno, affinare i meccanismi di gioco e crescere come gruppo. Avevamo delle assenze ed alcuni atleti non al top della condizione, ciò nonostante abbiamo dimostrato di poter dire la nostra nel corso del match; nel finale, in un match cosi equilibrato, i singoli episodi hanno fatto la differenza”. Dopo il ko all’esordio la Genea Lanzara è attesa dalla prima trasferta stagionale, quella nella tana de Il Giovinetto Petrosino dove sabato bisognerà fare bottino pieno per non perdere troppo terreno dalle zone alte della classifica.