Pallamano, A2: Gena Lanzara a caccia del riscatto contro il Giovinetto Petrosino Dopo il ko con Ragusa i salernitani sono tornati ad allenarsi agli ordini di coach Manojlovic.

Un inizio di campionato di Serie A2 particolarmente impegnativo per la Genea Lanzara. I giovanissimi salernitani, dopo aver ospitato il rinnovato Ragusa che ha investito tanto in questa nuova stagione, saranno attesi da ben tre trasferte consecutive: due in terra sicula e poi, dopo la pausa (durante la quale la Genea non resterà completamente al palo poiché impegnata nel Campionato Nazionale Under 20), in quel di Fondi.

Si parte, insomma, dalla gara di Sabato 23 Ottobre quando, alle ore 18, coach Manojlovic e i suoi ragazzi sfideranno la compagine del Giovinetto Petrosino. I siculi sono reduci da una sconfitta maturata sul campo dell’ Enna (31-18 lo score finale), dunque Lo Cicero e compagni cercheranno il riscatto tra le mura amiche ed i primi due punti stagionali. Stesso discorso per la Genea che, dopo la rocambolesca sconfitta di misura all’esordio, proverà immediatamente a voltare pagina: i salernitani stanno ben allenandosi in questi giorni, per trovare affiatamento e meccanismi di gioco fondamentali per un gruppo in gran parte rinnovato.

Così come al debutto, Manojlovic dovrà fare a meno di alcuni atleti importanti nell’economia della squadra, tra cui Navarro, Milano ed Izzo, ciò nonostante i salernitani giungeranno a Trapani per vendere cara la pelle e conquistare l’intera posta in palio.

“Vedo i ragazzi davvero carichi e ben motivati – dichiara Domenico Sica, presidente della Genea Lanzara – la sconfitta per un solo punto contro Ragusa non ha affatto demoralizzato il gruppo, anzi col mister si sta lavorando per correggere subito alcuni dettagli e cercare di proseguire col piede giusto. Come ben sappiamo, le trasferte in Sicilia non sono mai facili dunque bisognerà fare un doppio sforzo, considerando che, al pari nostro, i padroni di casa sono alla ricerca del riscatto. Dobbiamo fare ancora una volta i conti con qualche assenza, speranzosi di recuperare questi atleti già nella gara successiva contro Enna. Tuttavia pensiamo gara per gara, dando sempre il massimo”.

IL PROGRAMMA DELLE GARE DELLA 2^ GIORNATA DI ANDATA DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2: Girgenti – Fondi; Palermo – Benevento; Il Giovinetto – Genea Lanzara; Atellana – D.T. Mascalucia; Aetna Mascalucia – Haenna.

CLASSIFICA: Haenna 2, Fondi 2, Ragusa 2, Benevento 2, D.T. Mascalucia 1, Girgenti 1, Aetna Mascalucia 0, Atellana 0, Genea Lanzara 0, Palermo 0, Il Giovinetto 0.