Jomi Salerno, ancora un pareggio col Pontinia

Finisce nuovamente in parità il match tra la Cassa Rurale Pontinia e la Jomi Salerno. In terra laziale, nella ripetizione della gara valevole per la seconda giornata di campionato, capitan Napoletano e compagne impattano 30 – 30 con il sette allenato dall'ex Giovanni Nasta. Parte subito forte il Pontinia che si porta sul 3 – 0, la prima rete delle salernitane arriva dopo ben 5' con il sette metri realizzato da Manojlovic. Le laziali continuano a macinare gioco portandosi sul + 3 (7 – 4) al 10' e raggiungendo il massimo vantaggio (+ 4) al 15' sul punteggio di 9 – 5. La formazione guidata in panchina da coach Laura Avram non si scompone ed accorciano le distanze con Romeo ed il sette metri di Manojlovic (12 – 11) al ventesimo minuto. Il sette campano trova il pareggio (14 – 14) al 25' in contropiede con la rete di Romeo ben servita dal lancio del portiere Ferrari. La doppietta di Ilaria Dalla Costa fissa il punteggio sul 15 – 17 con cui si chiude il primo tempo. L'inizio del secondo tempo è caratterizzato da numerosi errori da entrambe le parti. La prima rete la segna Ilaria Dalla Costa con un preciso sette metri (15 – 18). La Cassa Rurale Pontinia, dal canto suo, non ha nessuna intenzione di mollare ed accorcia sino al – 1 (18 – 19 al 9'). Ci pensa poi Bizzotto a realizzare la rete del nuovo + 2 per la Jomi Salerno (18 – 20) all'undicesimo minuto. La Jomi Salerno allunga sino al + 4 (20 – 24) al 15' con Costanzo. Il sette laziale non ha nessuna intenzione di alzare bandiera bianca ed accorcia sino al – 1 (25 – 26) al 20', coach Avram chiama il time out. Al 26' la Cassa Rurale Pontinia pareggia i conti poi si porta avanti di una rete (30 – 29) quando manca un minuto al suono finale della sirena. Sul finire ci pensa Dalla Costa con un preciso sette metri a togliere le castagne dal fuoco per la Jomi Salerno. Finisce 30 – 30. La Jomi Salerno torna a casa con un punto dalla trasferta in terra laziale.