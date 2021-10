Salerno Basket, Valerio Russo: "Passo in più nella concentrazione" Il vice allenatore delle granatine: "Orgoglioso anche per l'investimento sul settore giovanile"

"Ci stiamo preparando in maniera decisa con il preparatore atletico, Gennaro Apicelli, che ci sta garantendo tantissimo. La parola d'ordine è continuità". Così l'assistant coach della Todis Salerno, Valerio Russo, ha commentato la vigilia del match con il Basket Stabia, in programma domani (ore 19.30) al PalaSilvestri di Matierno. "Scendere in campo con la testa giusta per portare a casa la vittoria. - ha spiegato il vice allenatore del Salerno Basket '92 - Ci stiamo concentrando sull'aspetto mentale. Nonostante le larghe vittorie che abbiamo ottenuto nelle prime due partite, abbiamo comunque notato una leggera flessione durante tutta la partita. Quindi, l'idea è quella di provare a mantenere alta la concentrazione per quaranta minuti".

I ritmi alti - "Il campionato è lungo. La formula prevede tante partite. Bisogna andare piano, passo dopo passo, partita dopo partita. Ci concentriamo sugli avversari e proviamo a fare un passo per volta".

Seconda stagione nello staff - "Sicuramente le sensazioni sono positive. Abbiamo fatto un investimento in più con la società per il settore giovanile. Questo mi rende orgoglioso perché si sta dando valore anche a quello che è il mio ruolo di allenatore del settore giovanile. Per la prima squadra sono molto contento. Abbiamo provato a mantenere il nucleo senior dell'anno scorso con il quale abbiamo costruito un ottimo rapporto e siamo felici di proseguire insieme il percorso".