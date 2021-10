Pallamano, A2: Genea Lanzara, prima trasferta in terra siciliana I salernitani vanno a caccia dei primi punti stagionali dopo il ko interno contro Ragusa.

Smaltiti i postumi del debutto stagionale, la Genea Lanzara è attesa da un intenso periodo di gare, tra campionato nazionale di A2 ed Under 20, lontana dalle mura amiche della Palestra Caporale Palumbo. Si parte dalla trasferta sul campo siculo del Giovinetto Petrosino, col match fissato per Sabato 23 Ottobre alle ore 18.

Così come i salernitani, i siciliani non hanno conquistato punti all’esordio, di conseguenza i ragazzi allenati da Fiorino cercheranno il riscatto dinanzi al pubblico amico, anche in seguito ad un’opaca prestazione fornita sul campo dell’ Orlando Haenna. Già nella passata stagione la compagine di Trapani ha dimostrato di poter dare filo da torcere a tutte le protagoniste del raggruppamento.

Dal proprio canto, in casa Genea Lanzara si è lavorato bene sotto le direttive di coach Manojlovic, ponendo particolare attenzione sul reparto difensivo e sulle collaborazioni tra i nuovi volti del roster rossoblu. C’è tanta voglia di rivalsa e di sbloccare la classifica per i salernitani che, nonostante debbano ancora fare i conti con assenze importanti, venderanno cara la pelle per ottenere l’intera posta in palio.

“Ci attende un periodo particolarmente impegnativo – dichiara Alessandro Florio, terzino diciannovenne della Genea Lanzara – abbiamo tanti impegni in trasferta e dovremo farci trovare assolutamente pronti. Il Giovinetto è una squadra ostica, soprattutto quando ha dalla sua il fattore campo, vorrà rifarsi dalla prima gara stagionale e, dunque, l’impegno non è affatto da sottovalutare.

Nonostante la nostra sconfitta di misura contro Ragusa, il morale della squadra non si è abbassato, anzi siamo ancor più carichi e determinati per il prosieguo della competizione. Vogliamo voltare pagina, conquistare i due punti ed iniziare a scalare la classifica. Il nostro gruppo è giovanissimo ma determinato e desideroso di fare bene”.

La gara sarà diretta dalla coppia arbitrale Sardisco – Venturella.