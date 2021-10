Verso Salerno-Pozzuoli, Di Lorenzo: "Le potenzialità non mancano" Domani (ore 18) la sfida al Palasport "Carmine Longo" di Capriglia di Pellezzano

"Ritengo quella con Pozzuoli, squadra in forma e di valore, la gara giusta per capire la nostra crescita sotto alcuni punti di vista, come quello legato alla conduzione del gioco negli ultimi minuti dei singoli quarti". Ecco la presentazione della sfida tra la Virtus Arechi Salerno e la Virtus Bava Pozzuoli da parte del coach dei blaugrana, Giampaolo Di Lorenzo: "In questo avvio di campionato abbiamo spesso perso la bussola in quei frangenti, bisogna invece essere lucidi e capire che dobbiamo giocare di squadra in attacco e non disunirci in difesa se le cose nella metà campo offensiva non funzionano bene. - ha spiegato il coach della Virtus Arechi - Sono, comunque, fiducioso, sono convinto che faremo bene domenica. Gara che, ovviamente, sarà totalmente diversa da quella che abbiamo vinto in Supercoppa ad inizio stagione, siamo infatti molto più amalgamati ma siamo anche consapevoli che dobbiamo proseguire nel nostro percorso di crescita sapendo che le potenzialità non mancano. Ripartiamo da tutto quello che di buono abbiamo fatto su un campo difficile come quello di Taranto, cercando di diminuire il più possibile i momenti durante i quale la luce si accende e si spegne".