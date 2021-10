Virtus Arechi Salerno - Virtus Pozzuoli si giocherà a porte chiuse Assenza del pubblico per il derby valido per la quarta giornata del girone D di Serie B

"Causa lavori di adeguamento da effettuare all'interno della struttura di Capriglia, si giocherà a porte chiuse". Così la Virtus Arechi Salerno ha comunicato l'assenza del pubblico per la sfida di domani tra i blaugrana di coach Giampaolo Di Lorenzo e la Virtus Pozzuoli di coach Valerio Spinelli. "Immediatamente la società ha attivato la macchina organizzatrice per completare nel minor tempo possibile le migliorie dell'impianto sportivo pronto a diventare ancora più accogliente per tutti i tifosi blaugrana e gli appassionati della palla a spicchi": ecco quanto aggiunto dalla società del patron, Nello Renzullo, alla vigilia del derby contro i puteolani. La gara sarà trasmessa, come di consueto, dal circuito LNP Pass della Lega Nazionale Pallacanestro (servizio partita singola o campionato con abbonamento). La gara Virtus Arechi Salerno - Virtus Bava Pozzuoli, valida per la quarta giornata del girone D di serie B sarà diretta dai signori Adriano Acella di Corato e Marino Caldarola di Ruvo di Puglia.