Pallanuoto, serie A1: la Rari Nantes Salerno doma la Metanopoli Milano Bella vittoria interna per i campani trascinati dalle cinque reti del croato Gluhaic.

E’ tornata alla vittoria la Rari Nantes Salerno. Nella terza giornata del campionato di serie A1 di pallanuoto maschile, i campani si sono imposti per 13-8 sul Waterpolo Milano Metanopoli. A trascinare la squadra di mister Matteo Citro è stato il croato Maroje Gluaich, autore di cinque reti di ottima fattura.

Partita più complicata di quello che si possa pensare perché i lombardi, dopo un primo quarto perso 3-1, hanno reagito costringendo Salerno ad alzare i ritmi per contenere il ritorno dei rivali. Nel terzo e nel quarto periodo invece la squadra di Citro è riuscita a controllare abbastanza serenamente la sfida, gestendo bene il vantaggio e dimostrando di aver già raggiunto una buona maturità per un campionato dove ogni match regala nuove insidie.

Dopo questa vittoria la Rari Nantes Salerno sale a quota 6 punti in classifica, ancora ferma al palo invece Milano. Il successo, che farà sicuramente bene all’ambiente, è importante anche in vista della trasferta di sabato 30 ottobre per sfidare il Savona.

TABELLINO

RN SALERNO: S. Santini, M. Luongo 2, U. Esposito, C. Sanges 1, M. Gluhaic 5, D. Gallozzi, M. Tomasic 1, N. Cuccovillo 1, M. Elez 1, G. Parrilli 1, A. Fortunato 1, D. Pica, G. Taurisano. All.: Citro

WP MILANO METANOPOLI: F. Cubranic, A. Perez, S. Andryukov 2, N. Tononi, G. Mattiello 2, M. Caravita, A. Filiberti, P. Kasum 1, Superchi, T. Busilacchi 1, E. Novara, G. Lanzoni 2, A. Mellina Gottardo. All.: Krekovic

ARBITRI: Romolini e Ercoli

NOTE: Parziali: 3-1 4-4 2-0 4-3 Usciti per limite di falli Perez (M) nel terzo tempo e Kasum (M) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Salerno 4/8 + 2 rigori e Milano 1/9 + 3 rigori. Spettatori 100 circa.

Foto: ufficio stampa Rari Nantes