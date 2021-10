Pallamano, serie A2: Gena Lanzara corsara in Sicilia I salernitani si sono imposti per 27-25 nella tana del Giovinetto Petrosino.

I salernitani della Genea Lanzara conquistano i primi due punti stagionali in Sicilia battendo la compagine di casa del Giovinetto Petrosino per 25 – 27. I ragazzi di coach Nikola Manojlovic archiviano, così, positivamente il primo di una lunga serie di impegni esterni, nei campionati nazionali di Serie A2 ed Under 20.

Consapevole delle difficoltà e delle insidie della trasferta, la Genea ha sfoderato un’ottima prestazione nel corso dei primi trenta minuti di gioco, conducendo il match sul parziale di 17-8. Nella ripresa, nonostante un leggero calo di concentrazione e qualche sbavatura di troppo, dovuti anche alle numerose esclusioni momentanee subite e, nel mentre, alle indisponibilità di Munda ed Avallone, i padroni di casa hanno ridotto lo svantaggio minuto dopo minuto non riuscendo, tuttavia, a sovvertire l’esito dell’ incontro.

Nei primi giri di orologio le due squadre si studiano, sul 2-2 la Genea inizia a premere il piede sull’acceleratore creando un divario che oscilla tra le cinque e le sette reti, grazie in modo particolare alle realizzazioni di Bellini e Munda, quest’ultimo miglior marcatore del match e a segno in otto occasioni. Nel finale del primo tempo, sull’ 8-13, i salernitani piazzano un ulteriore break portandosi negli spogliatoi sull’ 8-17.

Nella ripresa il Giovinetto accorcia sull’ 11-17 ma, nonostante numerose vicissitudini, la Genea mantiene il distacco sino al 51’ (17-23 il parziale). Nel finale coach Manojlovic compie alcune rotazioni, bene il capitano Giordano che neutralizza anche un tiro dai sette metri. La gara si conclude sul 25 – 27 finale.