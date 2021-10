Salerno-Stabia 72-37, De Nicolo: "Costanza e continuità" "Siamo partite un po' a rilento, poi abbiamo messo la marcia giusta"

"Abbiamo seguito quanto richiesto dal coach, ovvero costanza e continuità". Così Giordana De Nicolo ha commentato la vittoria della sua Todis Salerno sul Basket Stabia (72-37): "Siamo molto contente della prestazione di squadra. - ha spiegato la giocatrice del Salerno Basket - Siamo partite un po' a rilento, poi abbiamo messo la marcia giusta e siamo andate avanti. Abbiamo iniziato con un pizzico di sorpresa. Non avevamo molte informazioni sulla squadra, ma ci siamo adeguate sul campo e abbiamo fatto nostra la partita".

Obiettivo stagionale - "Ci aspettiamo di arrivare in alto, però bisogna pensare alla singola partita. - ha aggiunto De Nicolo - Non ci poniamo delle aspettative se non quelle della gara che verrà. Il capitano (Camilla Valerio, ndr) mi sta dando molti consigli. Sono molto contenta, ma anche delle altre. Nonostante la giovane età, tutte mi concedono piccoli dettagli. Mi trovo molto bene con le ragazze e sono molto contenta, non solo della squadra, ma di tutto".