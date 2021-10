Pallanuoto, A2: Rari Nantes Salerno, la strada è quella giusta Citro si complimenta con i suoi ragazzi, è arrivata una bella risposta nel match con Milano.

Il ritorno alla vittoria è stato importantissimo in casa Rari Nantes Salerno. Il 13-8 casalingo contro la Waterpolo Milano Metanopoli, ha soddisfatto mister Matteo Citro. “Sicuramente era una partita molto importante per noi, sapevamo il valore degli avversari che probabilmente non hanno ancora ingranato nei meccanismi di gioco però individualmente hanno diversi giocatori di assoluto livello. La partita non era semplice anche sotto il profilo caratteriale, il Milano Metanopoli è una squadra abbastanza tosta”. Per vincere è servito tanto carattere e convinzione. “I ragazzi l'hanno affrontata con grande convinzione e determinazione. Abbiamo giocato senza perdere la testa per quattro tempi e abbiamo ritrovato un po’ la nostra fase difensiva e il nostro portiere, al quale faccio grandi complimenti perché ci ha dato un grosso contributo. Dobbiamo proseguire su questa strada sappiamo che ogni sabato ci sarà da lottare perchè sono tutte partite abbastanza equilibrate”.

Soddisfatto anche il miglior marcatore dei salernitani, il croato Maroje Gluhaich. “Cresciamo ad ogni partita. Giochiamo meglio come squadra ed io mi sento di più coinvolto. In questa partita ho fatto cinque gol ma la cosa più importante per me è sempre la vittoria. Ogni volta che giochiamo davanti al nostro pubblico siamo sempre favoriti”.