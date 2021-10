Jomi Salerno, Romeo: "A Cassano non sarà una gara facile" Sabato le campionesse d'Italia torneranno in campo dopo un week end di pausa.

Dopo aver scoperto quale sarà l’avversario nel terzo turno della European Cup, le serbe del Bekament Bukovica Banja, la Jomi Salerno è pronta per tornare a giocare in serie A1. Sabato, dopo un week end di riposo, le ragazze di coach Laura Avram faranno visita al Cassano Magnago. Sfida importante dove sarà vietato sbagliare soprattutto dopo il pareggio di Pontinia. Guai a perdere altro terreno dalle prime della classe. Del match ha parlato l’ala destra della Jomi Salerno Victoria Romeo.

“Non sarà sicuramente una gara facile. Cassano Magnago non è da sottovalutare, può contare su un roster giovane, su atlete che sono già nel giro delle nazionali giovanili, in più hanno un nuovo allenatore, un tecnico preparato come Salvatore Onelli. Per quanto ci riguarda dobbiamo giocare come sappiamo, in difesa ed in attacco, per provare a portare a casa un risultato positivo. Ci rituffiamo in campionato – conclude – dopo aver archiviato la parentesi europea. Ci siamo preparate bene per questa prossima gara di campionato. Nel corso della settimana abbiamo lavorato sodo, in modo particolare sulla difesa per migliorare le collaborazioni”.

Difesa che sarà fondamentale anche nella doppia sfida di European Cup contro il Bekament Bukovica Banja, uno degli appuntamenti più importanti della stagione.