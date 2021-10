Virtus Arechi, Amato: "Agrigento è uno dei top team della Serie B" L'assistant coach: "A mio avviso hanno messo in mostra la migliore pallacanestro"

"Affronteremo una delle squadre più forti del girone, dato dal fatto che non solo ha giocatori di valore ma è anche ben allenata". Così l'assistant coach della Virtus Arechi Salerno, Nicola Amato, ha presentato la prossima avversaria dei blaugrana, la Moncada Energy Agrigento: " Fino ad ora, a mio avviso, hanno messo in mostra la migliore pallacanestro, toccando tantissime volte la palla durante l'azione offensiva. - ha spiegato il vice di Giampaolo Di Lorenzo - Giocano a ritmi davvero altissimi. Per quello che riguarda invece i singoli interpreti, è facile partire da Grande e Morici. Il primo lo ritengo il miglior playmaker del girone, il secondo è invece fuori categoria per l'intero campionato perché sa fare praticamente tutto. Ma poi ci sono anche Chiarastella che sa dare equilibrio alla squadra e nonostante il suo ruolo può portare palla, Bruno che è un tiratore di valore, Costi che sa fare male dal perimetro, nonché i lunghi Lo Biondo e Peterson che sono complementari tra di loro sapendo il primo giocare in zona perimetrale e il secondo più nel pitturato".