Boxe, Mondiali: Mouhiidine va all'assalto del croato Filipi Il pugile salernitano salirà sul ring alle 14:45 alla Stark Arena di Belgrado.

Il grande giorno è arrivato. Ai Mondiali di Belgrado, alle 14:45, tornerà sul ring Aziz Abbes Mouhiidine contro il croato Toni Filipi nei sedicesimi di finale. Il suo cammino iridato è iniziato come da pronostico. Il pugile campano ha battuto l’armeno Manasyan con una buona prova nonostante un avvio un po’ contratto, ma la sua prestazione ha convinto i giudici che lo hanno mandato ai sedicesimi di finale.

Oggi sfiderà il classe 1996 croato, che almeno sulla carta dovrebbe essere un avversario più ostico rispetto all’armeno. Mouhiidine dovrà essere bravo a partire subito bene e togliere, grazie alla sua boxe elegante, rapida e spettacolare, tante certezze all’avversario. Il pugile salernitano nella categoria dei 92 kg può fare strada in questo Mondiale e prendersi quei palcoscenici che uno col suo talento merita ampiamente.

Di seguito il programma odierno dei pugili italiani impegnati nei sedicesimi di finale alla Stark Arena di Belgrado.

6- 54kg Cappai vs Tsuboi JPN RING B H 13

16° 92 Kg - Mouhiidine vs Filpi CRO RING B H 14.45

16- 60kg Spada vs Aliyev Aze RING B H 19.45

16- 71kg Faraoni vs Bartee-El USA RING B H 21