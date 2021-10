Pallanuoto, A1: la Rari Nantes Salerno fa visita al Savona Match complicato per gli uomini di mister Citro contro una squadra di ottimo livello.

La Rari Nantes Salerno è attesa da una complicata trasferta in quel di Savona, dove sabato alle 15:00 alla piscina comunale Zanelli sfiderà i padroni di casa. Si tratta della prima delle tre trasferte in terra ligure della stagione per gli uomini di coach Citro che poi faranno visita anche alla Pro Recco e al Genova Quinto.

La Rari Nantes Savona, che si sta ben comportando anche in Europa, ha frecce importanti al proprio arco come il montenegrino Vuskovic. Mister Citro ha catechizzato i suoi, sa bene che l’asticella andrà alzata per dare fastidio ad una squadra molto ben costruita.

“Affrontiamo una squadra che sta ben figurando sia in Italia che in Europa. Sono completi ed hanno qualità per creargli problemi dobbiamo alzare il nostro livello di gioco e sbagliare il meno possibile”. Del match ha parlato anche il difensore della Rari Nantes Salerno Carlo Sanges: “Il Savona fa del proprio campo di casa il proprio fortino, è una squadra che ha ben figurato nelle coppe europee. Sabato sarà doppiamente difficile, perché oltre al buon risultato in coppa escono da un ko contro il Brescia e vorranno rifarsi davanti al pubblico di casa. Ma noi andremo lì e cercheremo di dare fastidio con tutte le nostre possibilità. Io mi aspetto una partita molto pressante dal punto di vista fisico”.