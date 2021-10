Jomi Salerno a Cassano, Avram: "Non sottovalutiamo niente e nessuno" "Ho chiesto alle mie ragazze massimo impegno in difesa, nelle ultime partite non abbiamo brillato".

Impegno in trasferta per la Jomi Salerno. Capitan Napoletano e compagne saranno, infatti, di scena domani (sabato 30 ottobre) alle ore 16 al Pala Tacca contro le padrone di casa del Cassano Magnago. Nello scorso turno di campionato le lombarde hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva superando l’Ariosto Ferrara (32 – 31) grazie alla rete di Zorica Jovovic a 15’’ dal termine. Gran partita di Eva Brogi tra le lombarde (dieci reti a referto per lei).

La Jomi Salerno, dal canto suo, dopo aver pareggiato nuovamente sul campo della Cassa Rurale Pontinia nella ripetizione del match della seconda giornata, è a quota 7 punti ed è ad un punto dalle battistrada Brixen e Mestrino. “Cassano è una formazione composta da atlete giovani – afferma il tecnico Laura Avram – che si sono messe in mostra nel corso degli anni conquistando titoli importanti a livello under, sorretto da elementi esperti come Jovovic e Cobianchi. Vengono da risultati importanti contro squadre che sulla carta dovevano essere superiori quindi non sottovalutiamo niente e nessuno. Per quanto ci riguarda – conclude Avram – portiamo avanti il nostro percorso. Ho chiesto alle mie ragazze massimo impegno in difesa visto che nelle ultime partite non è stato molto brillante”.