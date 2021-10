Pallamano, A2: Genea Lanzara, esame siciliano contro la capolista I salernitani fanno visita all’Orlando Haenna di coach Cardaci ancora a punteggio pieno.

Una delle grandi difficoltà del girone C del campionato di serie A2 è la logistica. Si tratta di un torneo massacrante con sette trasferte in terra siciliana come sa bene la Genea Lanzara che sabato sarà attesa nuovamente oltre lo stretto. Dopo la vittoria di Trapani contro il Giovinetto Petrosini, i salernitani nella giornata di sabato faranno visita all’Orlando Haenna che dopo le prime due giornate guida la classifica a punteggio pieno. Il match inizierà alle 18:30 e sarà diretto dalla coppia Bocchieri e Scavone.

Gli uomini di coach Salvo Cardaci saranno un test molto complicato per la compagine campana. Un vero esame per una squadra che in estate è stata giustamente rinnovata. In squadra il morale è alto e la sfida sul 40x20 di Enna è un grande stimolo. “Siamo felici del primo successo conquistato in campionato – ha spiegato Mattia Senatore – ci siamo riscattati dalla sconfitta di misura all’esordio contro Ragusa, consapevoli di dover lavorare tanto viste la nostra bassissima età media e le novità nel roster, che deve bene amalgamarsi”. C’è ancora qualche defezione ma bisogna fare di necessità virtù. “Non siamo ancora al completo, credo che con tutti gli effettivi al meglio delle proprie condizioni il gruppo possa dire concretamente la sua anche in questa stagione. Chiaramente tutto passo dopo passo – prosegue – l’annata sportiva è lunga, le partite sono tante e ritengo anche prematuro parlare di classifica già da ora. Andremo nuovamente in Sicilia, insomma, per mostrare la nostra pallamano, la nostra determinazione e voglia di fare bene, con l’obiettivo di vincere”.