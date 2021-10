Virtus Arechi, Di Lorenzo: "Tenuta mentale per sfidare Agrigento" Il coach di Salerno: "Durante il percorso di crescita devi per forza battere chi è già top"

Domani, con palla a due alle 18, la Virtus Arechi Salerno sarà ospite della Moncada Energy Agrigento a Porto Empedocle per la quinta giornata del campionato di Serie B - girone D. Obiettivo prima vittoria esterna per la squadra blaugrana. "Arriviamo alla partita con uno spirito, ovviamente, differente da quello del weekend scorso, merito di una vittoria importante che non deve però farci illudere perché non abbiamo risolto tutti i nostri problemi. - ha spiegato il coach della Virtus Arechi, Giampaolo Di Lorenzo - Certo è che abbiamo fatto ulteriori passi in avanti, ma ora ci attende una trasferta complicata come quella di Agrigento dove vincere vorrebbe dire davvero moltissimo per la nostra classifica. Di fronte avremo una squadra che ama correre in campo aperto con tutti i suoi uomini, capace tra l'altro di perdere pochi palloni nonostante i ritmi alti. Noi, quindi, dovremo giocare con grande energia dal punto di vista fisico per togliergli il campo aperto nonché avere un'ottima tenuta mentale per tutti i quaranta minuti. Il tutto prendendo spunto dalla gara di Supercoppa giocata proprio in casa di Agrigento e puntando anche e soprattutto sulla voglia dei nostri tanti giovani. Se hai l'obiettivo di voler diventare un giocatore top del tuo campionato, durante il percorso di crescita devi per forza battere chi in questo momento è già a quei livelli".