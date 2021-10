Boxe, Mondiali: Mouhiidine dà spettacolo e vola agli ottavi Battuto il croato Filipi, ora lo attende l’ecuadoregno Castillo Torres.

Ancora una dimostrazione di forza. Il Mondiale di Aziz Abbes Mouhiidine continua nel migliore dei modi. Alla Stark Arena di Belgrado nei sedicesimi di finale si è trovato al cospetto del croato classe 1996 Toni Filipi, avversario che l’azzurro ha dominato convincendo i giudici ad emettere un verdetto unanime.

Boxe spettacolare con colpi veloci ed eleganti che sono andati spesso a segno. Il pugile salernitano aveva faticato contro Manasyan ma ha convinto tutti contro il croato che nel suo palmares vanta una vittoria contro un mostro sacro della categoria come Clemente Russo. Una vittoria così convincente dà tanto morale in vista della sfida di domenica 31 ottobre contro l’ecuadoregno Castillo Torres.

Sarà una sfida da interpretare nel modo giusto dove prendere il sopravvento sarà fondamentale per non dare spazio ad un pugile capace di fare fuori il rappresentante del Kyrgyzstan Rustam Yrysbek. I quarti di finale, dove potrebbe esserci il russo Stotskii, sono il grande obiettivo di Mouhiidine che ha le potenzialità per andare fino in fondo anche se al Mondiale ogni match nasconde le sue insidie.