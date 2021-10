Pallanuoto, serie A1: Rari Nantes Salerno ko a Savona Citro: "Abbiamo ancora troppi alti e bassi durante la gara per riuscire a fare punti su campi così".

Seconda sconfitta lontano dalle mura amiche per Rari Nantes Salerno che è caduta a Savona nel quarto turno del torneo di serie A1 maschile. I liguri hanno vinto meritatamente per 12-7 un match deciso nell’ultimo periodo di gioco dopo che c’era stato un sostanziale equilibrio.

“A parte gli ultimi due minuti siamo stati sempre in partita” ha spiegato Citro a fine gara. “Dopo il contropiede sbagliatodel possibile 9-8 abbiamo mollato di testa. Abbiamo ancora troppi alti e bassi durante la gara per riuscire a fare punti su campi così difficili. Ci sono margini di miglioramento che dobbiamo far venir fuori soprattutto sotto l’aspetto mentale”.

La sconfitta era preventivabile viste le diverse ambizioni. I liguri giocano le coppe europee e sembrano essere più attrezzati dei campani che ora dovranno tornare al lavoro per farsi trovare pronti per la sfida di sabato 6 novembre alla “Vitale” di Salerno contro la Pallanuoto Trieste.

Carige RN SAVONA-RN NUOTO SALERNO 12-7 (Parziali: 2-2, 4-2, 2-2, 4-1)

TABELLINO:

SAVONA: Massaro, Rocchi, An. Patchaliev, Vuskovic 1, Molina Rios 1, Rizzo 1, Caldieri, Bruni, Campopiano 1, Fondelli 4, Iocchi Gratta 3, Giovanetti 1, Da Rold. All. Alberto Angelini.

SALERNO: Santini, M. Luongo 2, Esposito 1, Sanges, Gluhaic, Gallozzi, Tomasic 3, Cuccovillo, Elez, Parrilli 1, Fortunato, Pica, Taurisano. All. Matteo Citro.

Arbitri: Riccardo D’Antoni (Siracusa) e Fabio Ricciotti (Roma). Delegato Fin: Emanuele Costa (Santa Margherita Ligure).

Note. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Savona 4 su 12 più 1 rigore segnato, Salerno 3 su 7.