Agrigento-Salerno, Cardelli: "Vincerà la cattiveria nell'imporre il gioco" L'assistant coach dei siciliani: "Vogliamo sfruttare la seconda partita casalinga consecutiva"

Alle 18 sarà palla a due tra la Moncada Energy Agrigento e la Virtus Arechi Salerno a Porto Empedocle. La gara, valida per la sesta giornata del girone D di Serie B, è stata presentata dall'assistant coach dei siciliani, Giacomo Cardelli: "Salerno, che abbiamo affrontato già in Supercoppa, arriverà qui dopo la netta vittoria con Pozzuoli: una partita in cui hanno espresso un’ottima pallacanestro sia in difesa, subendo meno di 50 punti, che in attacco con 6 giocatori in doppia cifra. - ha spiegato il vice allenatore della Moncada - Noi vogliamo sfruttare la seconda partita casalinga consecutiva per trovare la continuità di risultato che fino adesso ci è mancata e sappiamo che, per farlo, dipenderà da noi stessi. La chiave sarà affrontare la partita con la “cattiveria” di chi vuole imporre il proprio gioco sapendo che la nostra difesa dovrà essere l’ancora di salvataggio a cui aggrapparsi nei momenti di difficoltà. Vogliamo e sappiamo di dover continuare a crescere soprattutto in difesa e la partita di domenica, contro una squadra formata da giocatori con ottime qualità offensive, sarà un banco di prova importante per capire se siamo sulla buona strada".