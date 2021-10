Basket, Serie B: Virtus Arechi Salerno ko con Agrigento (76-65) Albano Chiarastella è il protagonista del successo dei siciliani con 24 punti

La Virtus Arechi Salerno esce sconfitta dal parquet di Porto Empedocle. La Moncada Energy Agrigento supera la squadra blaugrana con il risultato finale di 76-65. Parziali di 11-11, 19-19, 23-9, 23-26 con il terzo quarto decisivo per la vittoria dei siciliani. Albano Chiarastella è il protagonista del successo di Agrigento con 24 punti realizzati. Sono due gli uomini in doppia cifra per Salerno: Vladimir Rajacic (14 punti) e Niccolò Rinaldi (12).

Serie B - Girone D

Quinta Giornata

Moncada Energy Agrigento - Virtus Arechi Salerno 76-65

Parziali: 11-11, 19-19, 23-9, 23-26

Agrigento: Chiarastella 24 (5/7, 4/6), Grande 16 (5/8, 2/7), Morici 15 (3/8, 2/6), Bruno 6 (0/1, 2/5), Peterson 6 (2/3, 0/0), Lo Biondo 5 (1/1, 1/1), Cuffaro 4 (0/1, 1/1), Bellavia, Mayer, Traore, Indelicato, Costi.

Salerno: Rajacic 14 (7/10, 0/1), Rinaldi 12 (2/5, 2/4), Coltro 9 (3/7, 0/1), Marini 7 (2/5, 0/1), Mennella 6 (0/2, 2/5), Cimminella 6 (0/1, 2/2), Valentini 6 (2/6, 0/0), Bonaccorso 3 (0/0, 1/4), Caiazza 2 (1/2, 0/1), Romano (0/0, 0/1).