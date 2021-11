Pokerissimo Scafati, Rossi: "Bello vedere tanti tifosi sostenerci" Il coach gialloblu dopo la vittoria con la Stella Azzurra: "Dedichiamo la vittoria a Davide Raucci"

"Non è stata una bella partita. E’ stata invece una gara sporca e ce lo aspettavamo". Così Alessandro Rossi ha commentato la vittoria della sua Givova Scafati a Frosinone contro la Stella Azzurra (61-63): "Abbiamo avuto delle difficoltà, il livello di rendimento offensivo è stato basso, per merito dei nostri avversari, che hanno messo in campo fisicità e mentalità costanti sui 40 minuti, alternando anche vari tipi di difesa. - ha spiegato il coach della Givova - Non siamo mai riusciti a prendere un vantaggio importante e quindi fiducia, ma abbiamo avuto il merito di restare comunque attaccati alla partita e nel fare quelle piccole cose che ci hanno poi permesso di portare a casa i due punti in palio. Non è stata la nostra migliore prestazione, ma nel percorso che stiamo facendo questa gara si rivelerà preziosa, perché abbiamo giocato contro un avversario che renderà difficile la vita a tante altre squadre".

I supporter e il gruppo - "È stato bello vedere tanti tifosi sostenerci sugli spalti della struttura laziale e chiedo loro di continuare a sostenerci anche nei prossimi incontri, perché ce lo meritiamo e stiamo facendo del nostro meglio, lottando e non mollando mai, neppure nelle difficoltà. Dedichiamo la vittoria a Davide Raucci, che sta affrontando questo duro e lungo percorso riabilitativo e vogliamo in tal modo mostrargli la nostra vicinanza in questo momento così delicato per lui".