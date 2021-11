Pallamano, A1: la Jomi Salerno non sbaglia e vola al secondo posto in classifica Manojlovic e Dalla Costa trascinano la squadra che ora è ad un solo punto da Bressanone.

Il recupero della quinta giornata di campionato sorride alla Jomi Salerno che ha incamerato la seconda vittoria in quattro giorni superando tra le mura amiche l’Alì Best Espresso Mestrino. Sfida complicata sulla carta visto che le ospiti erano reduci da cinque successi in altrettanti incontri, resa più semplice del previsto da una buona prova delle campionesse d’Italia. Primo tempo con alti e bassi dove le ragazze di Laura Avram, con la solita scatenata Manojolovic, sono state capaci di fare il break e salire 12-4 prima di farsi recuperare concedendo un po’ troppo con la compagine ospite che ha chiuso il primo tempo a meno quattro sul 17-13. Nella ripresa la Jomi Salerno ha dimostrato anche di saper soffrire tenendo botta al ritorno di Mestrino. La partita alla fine è stata vinta dalla compagine di casa guidata dalle scatenate Maonojlovic e Dalla Costa, entrambe autrici di otto reti, terminali offensivi di una manovra che sembra migliorare partita dopo partita. Il 30-24 porta in dote anche due pesantissimi punti che regalano il secondo posto in classifica a quota 11 ad una sola lunghezza da Bressanone che è in testa a punteggio pieno. Sabato si torna in campo, ancora alla Palumbo, dove arriverà il Leno fermo a tre punti in classifica. Match che servirà anche per preparare la sfida del terzo turno di European Cup che andrà in scena nel week end successivo.

Jomi Salerno – Alì Best Espresso Mestrino 30 – 24 (primo tempo: 17 – 13)

Jomi Salerno: Ferrari, Dalla Costa 8, Francesconi 1, Rossomando, Costanzo, Avagliano, Krnic 2, Romeo 6, Ilic, Stettler, Martinez Bizzotto 2, Manojlovic 8, Napoletano 2, Lauretti Matos 1. Allenatore: Laura Avram

Mestrino: Stefanelli 3, Biondani 6, Lucarini 5, Vinci, Marquez 5, Brunetti, Luchin, Campagnaro, Shima, Pugliese 5, Bucur, Rauli, Galvan, Piva. Allenatore: Giuseppe Lucarini

Arbitri: Fato – Guarini