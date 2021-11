Pallanuoto, A1: sabato alla Vitale la Rari Nantes Salerno arriva Trieste Citro: "Squadra completa e in ottima forma viene da un risultato storico avendo battuto il Brescia".

Sabato 6 novembre 2021 alle ore 15:00 è in programma la quinta giornata del campionato di serie A1 di pallanuoto maschile. La Rari Nantes Salerno torna alla Piscina Simone Vitale e si troverà di fronte la Pallanuoto Trieste, rivelazione del campionato.

I triestini nell'ultimo turno sono stati capaci di infliggere la prima sconfitta stagionale ai campioni d'Italia del Brescia. Sugli scudi il giovane Mezzarobba, Bini e Mladossich.

Dopo la bella prova offerta a Savona, persa solo all'ultimo quarto, gli uomini di mister Citro dovranno spolverare una grande prestazione per tenere testa alla squadra allenata da Bettini. Grande attenzione difensiva e intensità fino all'ultimo secondo, le possibili armi per contrastare gli avversari.

“Il Trieste è squadra completa e in ottima forma viene da un risultato storico avendo battuto il Brescia campione d’Italia. Dobbiamo mettere in acqua grande determinazione e giocare con grande attenzione tutta la gara. Confidiamo nella spinta del nostro pubblico che può fare sempre la differenza” queste le parole del mister Matteo Citro che, come di consueto, ufficializzerà la formazione solo il giorno della partita. Ad oggi non sono previste assenze.

Partita non semplice anche secondo l’attaccante della Rari Nantes Salerno, Nicola Cuccovillo: “Sarà una partita molto molto complicata. Loro sono coperti su ogni reparto, hanno un'ottima squadra e saranno sicuramente galvanizzati dal risultato ottenuto in casa sabato scorso contro il Brescia, dove hanno ottenuto 3 punti inaspettati. Noi, comunque, ci faremo trovare pronti. Sabato giochiamo in casa, saremo sempre trascinati dal nostro pubblico. Anche dal punto di vista tattico ci stiamo organizzando, quindi, assolutamente ci faremo trovare pronti”.

Biglietti acquistabili direttamente sabato 6 novembre all’ingresso in piscina al costo di 10€, green pass obbligatorio da scannerizzare prima di entrare.