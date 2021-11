Virtus Arechi, Di Lorenzo: "Vincere per la classifica e per i tifosi" Il coach blaugrana: "Mi rattrista molto il divieto nei loro confronti"

Domani, con palla a due alle 18, sarà derby al PalaDelMauro tra la Del Fes Avellino e la Virtus Arechi Salerno. La gara è stata presentata così dal coach blaugrana, Giampaolo Di Lorenzo: "Se facciamo bene vorrebbe dire essere in media punti in questo inizio di stagione, soprattutto tenendo conto degli avversari importanti che abbiamo dovuto affrontare. Per cui dopo Avellino potremo tirare le primissime somme, consapevoli del fatto che siamo diventati squadra ma che possiamo e dobbiamo crescere ancora molto. - ha spiegato il tecnico della Virtus Arechi alla vigilia - Ad Agrigento infatti, dove i meriti dei siciliani sono stati superiori ai nostri demeriti, abbiamo confermato che in alcuni frangenti subiamo ancora in modo passivo l'esperienza di determinati avversari e che ora come ora dipendiamo molto dall'attacco. Per cui bisogna, tra le varie cose, necessariamente migliorare le percentuali ed essere più lucidi nelle scelte offensive. Anche perché abbiamo un potenziale da 80/85 punti a partita. Se mi aspettavo questo tipo di percorso? Mi aspettavo più cattiveria agonistica per più tempo nel corso di una gara da parte dei ragazzi, ma al tempo stesso mi aspettavo dalla squadra meno conoscenza del gioco. Il derby è l'occasione giusta per continuare a crescere, ma attenti a non lasciarsi condizionare dalle assenze con le quali dovrà convivere Avellino, nonché per regalare ai nostri tifosi una vittoria importante. Mi rattrista molto il divieto nei loro confronti".