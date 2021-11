Pallamano, A1: la Jomi Salerno domina il Leno e insegue la capolista Bressanone La salernitane vincono alla Palumbo con una scatenata Manojlovic autrice di 10 reti.

La Jomi Salerno non sbaglia tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo imponendosi con merito contro l’Handball Leno. Il 35 a 24 finale è frutto di una buona prova delle ragazze guidate da Laura Avram, brave a partire bene e sbloccare il match con Dalla Costa. Leno nonostante le difficoltà trovate non molla, regge il primo vero cambio di ritmo delle campionesse d’Italia e chiude il primo tempo sotto 15-12 limitando i danni. Al ritorno in campo la compagine ospite tiene botta. Lo fa avvicinandosi sul 17-15 prima di cedere col passare dei minuti al cospetto di una Jomi Salerno superiore sia dal punto di vista tecnico che fisico.

Lauretti Matos realizza la rete del più quattro, la solita Monojlovi quella del più cinque che rompe l'equilibrio. In pochi minuti le padrone di casa volano sul 27-20 che chiude virtualmente la sfida. Nel finale c’è spazio per altre marcature con la Manojlovic ancora top scorer con dieci gol messi a referto. Una bocca da fuoco eccezionale che Laura Avram sta mettendo nelle condizioni migliori per esprimere tutto il proprio potenziale.

La Jomi Salerno sale a quota 13 punti in classifica al secondo posto seguendo ad una sola lunghezza di distacco il Bressanone vittorioso ad Erice 28-23 che sarà il prossimo avversario delle salernitane.

Jomi Salerno – Leno 35 – 24 (primo tempo: 15 – 12)

Jomi Salerno: Ferrari, Dalla Costa 2, Francesconi 1, Costanzo 2, Krnic 3, Romeo 7, Ilic, Stettler, Martinez Bizzotto 5, Manojlovic 10, Napoletano 1, Chianese, Lauretti Matos 4. Allenatore: Laura Avram

Leno: Sitzia, Bellu, Lavagnini M. , Pugliara 4, Farisè, Notarianni 4, Franceschini, D'Ambrosio, Turina 5, De Angelis, Lavagnini G. M. 3, Costa 2, Andreani 4, Kyryllova 2. Allenatore: Federico Reghenzi

Arbitri: Anastasio – Zappaterreno