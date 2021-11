Pallanuoto, A1: Trieste espugna la Vitale battendo la Rari Nantes Salerno Gli uomini di coach Citro perdono 11-6 pagando un secondo parziale disastroso con un parziale di 1-6

Si è tenuta alla Piscina comunale “Simone Vitale” di Salerno la gara tra la Rari Nantes Salerno e la Pallanuoto Trieste, per la quinta giornata di campionato di serie A1 di pallanuoto. La gara è terminata con il risultato di 11-16 per la pallanuoto Trieste.

Sfida difficile alla Vitale per la Rari Nantes Salerno che affronta la Pallanuoto Trieste, squadra capace lo scorso sabato di imporre la prima sconfitta ai campioni d'Italia del Brescia. Mister Citro deve rinunciare all’apporto di Gallozzi, fermato da un infortunio, al suo posto gioca Spatuzzo. Primo quarto ad appannaggio della Rari Nantes Salerno che propone una buona pallanuoto mettendo in difficoltà il Trieste, e chiude sul 3-2, con i gol di Cuccovillo, Elez e Luongo.

Nel secondo quarto blackout in casa Rari, con Trieste che prende il largo chiudendo sul 6-1. Sugli scudi Bego, alla fine autore di ben 5 reti. I giallorossi, invece, sprecano tanto in attacco e subiscono troppe ripartenze. Gli uomini di Citro però non si arrendono e provano a rientrare in partita, ottenendo un parziale vittorioso di 4-3 nella terza frazione, con 3 reti di Luongo e gol di Esposito. A tenere a galla Trieste ci pensa un super Oliva, autore di incredibili parate. Nell’ultima frazione Trieste chiude la gara imponendosi con un parziale di 5-3. I gol della Rari realizzati da Parrilli, Sanges e Gluaich. Il valore degli avversari, tanta sfortuna e un po' di ingenuità hanno condannano la Rari alla terza sconfitta stagionale, la prima in casa. Sabato 13 novembre trasferta a Genova contro il Lo Sporting Quinto, per un'altra battaglia.

RN NUOTO SALERNO – PALLANUOTO TRIESTE 11-16 (Parziali: 3-2, 1-6, 4-3, 3-5)

TABELLINO:

RN SALERNO: Santini, M. Luongo 4, Esposito 1, Sanges 1, Gluhaic 1, Spatuzzo, Tomasic 1, Cuccovillo 1, Elez 1, Parrilli 1, Fortunato, Pica, Taurisano. All. Matteo Citro.

PALLANUOTO TRIESTE: Oliva, Podgornik 1, Petronio 1, Buljubasic 1, Vrlic 2, Jankovic, Bego 5, Mezzarobba, Razzi, Inaba 4, Bini 2, Mladossich, Cattarini. All. Bettini

Arbitri: Castagnola e Colombo; Barone: Commissario; Carbonaro Enza: segreteria;

Francesco Cirillo: II Segretario; Sergio De Martino: Crono; Caterina Iacoe: 30”;

Giovanni Risi: Giudice di Porta; Dino Pastorino: Giudice di Porta

Note. Superiorità numeriche: Salerno 5/13 + 2 rigori (sbagliati), Trieste 5/16 + 2 rigori (segnati). Spettatori: 100. Espulso nel primo tempo Buljubasic (T) per gioco violento.