Scherma, Gregorio ad Orleans per il GP FIE di sciabola Riparte la Coppa del Mondo e in pedana ci sarà anche la forte atleta salernitana.

Riparte la Coppa del Mondo e lo fa da Orleans in Francia con un Grand Prix FIE. L’appuntamento è dedicato alle gare di sciabola maschile e femminile e il neo CT azzurro, il napoletano Gigi Tarantino, ha convocato per l’occasione 24 atleti equamente divisi tra uomini e donne. E’ la prima gara internazionale dopo le Olimpiadi di Tokyo, quella che dà il via verso il traguardo di Parigi 2024. Ci sarà anche la salernitana Rossella Gregorio che arriva da stagioni di alti e bassi. Col nuovo staff tecnico magari potrà tornare ad avere quella continuità che le è mancata.

Si parte giovedì con le qualificazioni maschili, venerdì toccherà alle donne. In pedana salirà subito anche Rossella Gregorio che non ha un ranking sufficiente per partire direttamente dal tabellone principale. L’obiettivo primario della campana è quello di approdare tra le prime 64 e poi giocarsi ogni assalto senza nulla da perdere. La fase finale è prevista sabato a partire dalle 9:00, mentre le finali andranno in scena verso le 18:00. Oltre alla salernitana saranno in gara anche Giulia Arpino, Michela Battiston, Sofia Ciaraglia, Rebecca Gargano, Lucia Lucarini, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Benedetta Taricco, Irene Vecchi, Mariella Viale.

Ecco le atlete convocate per il Grand Prix FIE di Orleans (Francia) 11-12-13 novembre.

SCIABOLA FEMMINILE: Giulia Arpino, Michela Battiston, Sofia Ciaraglia, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Lucia Lucarini, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Benedetta Taricco, Irene Vecchi, Mariella Viale.

CT: Luigi Tarantino.

STAFF TECNICO: Benedetto Buenza, Leonardo Caserta, Alessandro Di Agostino, Andrea Terenzio, Nicola Zanotti.

MEDICO: Riccardo Capitani.

FISIOTERAPISTI: Andrea Giannattasio, Stefano Vandini.