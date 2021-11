Jomi Salerno, c'è attesa per il big match con Bressanone Sarà l'anticipo della finale scudetto? Le due squadre sono attualmente le favorite.

È tempo di big match per le Campionesse d’Italia in carica della Jomi Salerno. Il sette allenato da coach Laura Avram, infatti, sabato (13 novembre) alle ore 16:30 sarà di scena al Palasport di Bressanone contro la capolista Brixen. La formazione altoatesina guidata in panchina da coach Hubert Nossing ha 14 punti in classifica ed ha sin qui collezionato sette vittorie su altrettante gare disputate. Capitan Napoletano e compagne inseguono con un solo punto di ritardo avendo sin qui collezionato sei vittorie ed un pareggio contro Pontinia. Croata di nascita ma di scuola serba, Ilic ha già vestito le prestigiose maglie di Radnicki Belgrado, Kragujevac e Jagodina, squadre che appartengono alla nobiltà della pallamano balcanica e della Serbia in particolare, nazione della quale ha difeso i colori ai Giochi del Mediterraneo svoltisi in Spagna. Marijana Ilic, alla prima esperienza lontano dal suo paese ed al primo anno con la maglia della Jomi Salerno in merito al big match in programma sabato afferma: “Brixen è una formazione di tutto rispetto, nel corso dell'estate si è notevolmente rinforzata con elementi importanti. Per quanto ci riguarda la gara in programma sabato al Palasport di Bressanone è fondamentale per conquistare la vetta della classifica, posizione molto importante soprattutto in vista degli impegni in Coppa Italia. Stiamo lavorando sodo – conclude l'estremo difensore della Jomi Salerno – per preparare la gara in ogni dettaglio. Sappiamo che non sarà una gara facile ma daremo il massimo per tornare a casa da Bressanone con la vittoria in tasca”.