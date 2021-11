Virtus Arechi Salerno - PSA Sant'Antimo si giocherà a porte chiuse Il club blaugrana sta lavorando alacremente per completare i lavori di adeguamento al palasport

Il derby campano tra la Virtus Arechi Salerno e la Geko PSA Sant'Antimo, valido per la settima giornata del girone D di Serie B e in programma domenica (palla a due alle 18) si giocherà a porte chiuse. Prosegue il restyling del Palasport "Carmine Longo" di Capriglia di Pellezzano, che determina l'assenza del pubblico sugli spalti: "Il club blaugrana sta lavorando alacremente per completare i lavori di adeguamento di cui necessita la struttura di Capriglia, in modo da poter offrire un servizio impeccabile ai propri tifosi e agli appassionati della pallacanestro. - si legge nella nota ufficiale diramata dalla Virtus Arechi Salerno - Solo ancora un po' di attesa, prestissimo torneremo a vivere insieme le partite del campionato".