Verso Salerno-Sant'Antimo, Di Lorenzo: "Turno dal peso specifico notevole" Il coach: "Non avendo il pubblico al nostro fianco sembrerà di giocare in campo neutro"

Domani, con palla a due alle 18, in un Pala Carmine Longo a porte chiuse, la Virtus Arechi Salerno ospiterà la Geko PSA Sant'Antimo per il derby campano del settimo turno del girone D di Serie B. "La prossima giornata potrebbe avere un peso specifico notevole, in quanto vincere vorrebbe dire dare un segnale importante e rendere ancora più piacevole la nostra classifica. -ha spiegato il coach della Virtus Arechi, Giampaolo Di Lorenzo - Purtroppo non avendo il pubblico al nostro fianco sembrerà, per certi versi, di giocare in campo neutro, quindi bisognerà andare in campo con ancora più grinta ed entusiasmo per affrontare una delle quattro squadre più forti del nostro girone. Esperienza e talento sono due fattori rilevanti all'interno del roster di Sant'Antimo, ma conosciamo i loro punti di forza e proveremo quindi ad opporci giocando a ritmi altissimi nonché con energia e tanta quantità. Indirizzare la gara su un punteggio basso vorrebbe dire indirizzarla dal nostra parte, ma per riuscirci servirà una grande Virtus”.