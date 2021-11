Pallanuoto, A1: Rari Nantes Salerno corsara a Genova Gli uomini di Citro vincono in rimonta e portano a casa tre punti importantissimi.

Si è tenuta alle Piscine Albaro di Genova la gara tra la Iren Genova Quinto e la Rari Nantes Salerno, per la sesta giornata di campionato di serie A1 di pallanuoto. La gara è terminata con il risultato di 6-7 per la Rari Nantes Salerno.

Una gara molto equilibrata, una vittoria sofferta conquistata in rimonta su un Genova che nelle ultime frazioni manteneva fermo il vantaggio di una rete sul Salerno. Per la Rari Nantes Salerno si tratta della prima vittoria in trasferta di questa stagione. Decisiva la rete finale di Cuccovillo su rigore. Una vittoria importante che proietta la squadra nella zona alta della classifica.

Sotto di due gol a inizio quarto tempo, i ragazzi di mister Citro hanno sfoderato una grande prestazione, soprattutto in difesa, tenendo sotto scacco i pericolosi attaccanti liguri. Le gare contro Quinto sono sempre combattute e questa non è stata da meno.

Parte bene la Rari che chiude in vantaggio il primo quarto grazie a un gran gol di Pica. Nella seconda frazione i padroni di casa reagiscono chiudendo sul 2-0 e con due pali e due traverse che graziano i giallorossi. Grande intensità nel terzo tempo che termina 3-3. Per la Rari in gol Gluhaic, Cuccovillo ed Elez. A inizio ultimo quarto i liguri segnano il gol del più 2, ma la Rari non si demoralizza e attacca a testa bassa.

Gluhaic e Tomasic pareggiano i conti quando mancano poco meno di 5 minuti alla fine. Gara tirata con capovolgimenti continui, su uno di questi, al minuto 5,24, è bravo Parrilli a guadagnare un rigore. Al tiro va Cuccovillo che non sbaglia e porta in vantaggio la Rari. Bravi poi Luongo e compagni a tenere il vantaggio fino al fischio dell'arbitro, senza correre eccessivi rischi. Sabato 20 novembre si torna a giocare alla Simone Vitale alle ore 18:00 contro la Roma Nuoto.

IREN QUINTO GENOVA - RN NUOTO SALERNO 6-7 (Parziali: 0-1, 2-0, 3-3, 1-3)

TABELLINO:

GENOVA: Pellegrini, Dellacasa, Di Somma, Villa, Panerai, Ravina 2, Fracas, Nora, Figari 3, Bittarello, Gitto, Guidi 1, Valle All. Del Galdo

RN SALERNO: Santini, M. Luongo, Esposito, Sanges, Gluhaic 2, Spatuzzo, Tomasic 1, Cuccovillo 2, Elez 1, Parrilli, Fortunato, Pica 1, Taurisano. All. Matteo Citro.

Note. Fortunato ha raggiunto le 3 espulsioni. Espulso Matteo Citro verso la fine del match. Rigore per la Rari Nantes Salerno segnato da Cuccovillo, nell’ultima frazione di gioco.