Scherma, sciabola femminile: ad Orleans la Gregorio è la migliore delle azzurre La salernitana chiude all'undicesimo posto dopo aver sfiorato l'accesso ai quarti di finale.

Il ritorno in Coppa del Mondo era attesissimo. Finalmente un po’ di normalità dopo diciotto mesi in cui le gare internazionali sembravano essere solo un miraggio e l'unica certezza erano le Olimpiadi di Tokyo da preparare. Il Grand Prix FIE di Orleans in Francia era l’appuntamento che anche Rossella Gregorio attendeva da tempo. La salernitana nelle ultime stagioni ha avuto troppi alti e bassi perdendo quella continuità che qualche stagione fa le aveva permesso di essere stabilmente tra le migliori salendo per sette volte sul podio nell'individuale e raccogliendo grosse soddisfazioni col quartetto di cui è sempre stata un punto fermo.

Il grande obiettivo di questa stagione è proprio quello di tornare tra le big perché le potenzialità ci sono tutte. Lo ha dimostrato ancora una volta anche in Francia dove ha chiuso all’undicesimo posto, la migliore delle azzurre in gara, sfiorando l’accesso ai quarti di finale. All’esordio ha battuto la coreana Jeon per 15-10 guadagnandosi la possibilità di affrontare la francese Clapier nel turneo successi. Quello con la transalpina è stato un assalto che la Gregorio ha dominato chiudendo abbastanza velocemente per 15-7. La sua corsa si è fermata negli ottavi di finale al cospetto della coreana Joon che si è imposta per 15-10. L’asiatica ha raggiunto la semifinale poi persa 15-12 contro la georgiana Gkountoura sconfitta a sua volta in finale dalla greca Georgiadou per 15-14 dopo un assalto emozionante.