Genea Lanzara, Vulic in vista della sfida al Fondi: "Siamo pronti e determinati" “Stiamo sfruttando questa pausa per recuperare la condizione migliore e perfezionare i meccanismi".

Dopo il forzato turno di riposo, la Genea Lanzara ritorna in campo nel match valevole per la quinta giornata del campionato Nazionale di A2. I salernitani, dopo aver affrontato lontano dalle mura amiche Il Giovinetto, Enna, Aretusa e Conversano (queste ultime due nella Youth League), saranno attesi dall’ennesima trasferta, stavolta sull’ostico 40x20 del Fondi.

La compagine laziale, appena lo scorso anno in massima serie, è l’attuale capolista del raggruppamento, con quattro successi su altrettante gare, e può contare su un roster più che attrezzato per l’immediato salto di categoria. Tanti i volti nuovi, ed esperti, nelle fila dei laziali, su tutti Cañete, Vanoli, Dieguez, De Luca ed il portiere Garcia. Dal proprio canto, la Genea è carica e desiderosa di fare bene, nonché intenzionata a lottare per tutti i sessanta minuti di gioco per conquistare due punti pesanti per la classifica.

“Stiamo sfruttando questa pausa per recuperare la condizione migliore e perfezionare i meccanismi di gioco – dichiara Ivan Vulic, centrale della Genea Lanzara – soprattutto per recuperare il ritmo che è venuto a mancare a causa della pausa prevista dal calendario e dal turno di riposo che abbiamo dovuto osservare. Fortunatamente i ragazzi Under 20, quasi tutti impegnati in prima squadra, non si sono fermati ottenendo due bei successi nel concentramento di Conversano: mi congratulo con loro, questo è importante per la mentalità, la confidenza col campo e, in generale, per il futuro della società che può contare su un valido ed ampio bacino di giovani.

Tornando al campionato di A2, stiamo lavorando bene sotto le direttive di coach Manojlovic – prosegue – i ragazzi infortunati stanno recuperando e credo che a Fondi saremo, finalmente, al completo. Per me questa è una partita speciale poiché affronterò la mia ex squadra, sarà un motivo in più, insomma, per cercare di ben figurare. Siamo pronti per questa sfida, come sempre ci alleniamo al massimo, vogliamo migliorare tanto ed andremo in terra laziale per conquistare i due punti”.

L’incontro tra Fondi e Genea Lanzara è in programma per Sabato 20 Novembre, con fischio di inizio alle ore 18:00.

IL PROGRAMMA DELLE GARE DELLA 5^ GIORNATA: Benevento – Il Giovinetto; Fondi – Genea Lanzara; Girgenti – Palermo; Atellana – Aetna Mascalucia; D.T. Mascalucia – Ragusa; riposa: Orlando Haenna.

CLASSIFICA alla quarta giornata di andata: Fondi 8; Haenna 6, Benevento, Atellana, Genea Lanzara*, Ragusa* e Palermo* 4; e Genea 4; D.T. Mascalucia 3, Il Giovinetto 2, Girgenti 1, Aetna Mascalucia* 0.

*= 1 partita in meno