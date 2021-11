Pallamano, la Nazionale Under 20 preparano a Salerno l'assalto al Mondiale Le azzurrine saranno impegnate a Podgorica in Montenegro dal 26 novembre.

E’ scattato ieri alla Palestra Caporal Maggiore Palumbo il raduno della Nazionale U20 femminile in preparazione alle gare di qualificazione ai Campionati Mondiali di categoria in programma a Podgorica in Montenegro dal 26 novembre, girone che comprende, oltre alle Azzurre, le padrone di casa del Montenegro e la Polonia; una soltanto staccherà il pass per la fase finale dei Mondiali in programma a luglio in Slovenia. L'Italia rimarrà a Salerno fino al 25 novembre, giorno della partenza alla volta del Montenegro, nel programma previste anche un'amichevole in casa della Cassa Rurale Pontinia (venerdì 19 novembre) e un ultimo test match, il 23 novembre, contro le campionesse d’Italia della Jomi Salerno. Nel pomeriggio di domani, giovedì 18 (h. 16,30), l’intera delegazione Azzurra guidata dal Direttore Tecnico Beppe Tedesco, sarà ospite del Colonnello Luigi D'Altorio, Comandante del Reggimento "Cavalleggeri Guide"(19°), a rinsaldare il proficuo rapporto di cooperazione che da sempre accompagna l’Esercito Italiano e la Federazione Italiana Giuoco Handball. Sul fronte squadra da registrare, intanto, l'ingresso last minute, nell’elenco delle convocate, della salernitana Giorgia Avagliano, un ulteriore riconoscimento per la cantera salernitana che da anni sforna talenti per le rappresentative Azzurre.

L’elenco delle convocate in raduno a Salerno:

PORTIERI: Martina Sitzia (PO – 2003 – Leno), Sara Di Giugno (PO – 2003 – Cassa Rurale Pontinia), Maddalena Cabrini (PO – 2004 – Dossobuono)

ALI: Giulia Gozzi (AS – 2002 – Cassano Magnago), Luisella Podda (AD – 2002 – Cassa Rurale Pontinia), Asia Kristal Mangone (AD – 2005 – Casalgrande Padana)

TERZINI E CENTRALI: Emma Girlanda (CE – 2004 – Mezzocorona), Charity Iyamu (TS – 2005 – Tushe Prato), Serena Eghianruwa (TS – 2004 – Cellini Padova), Giorgia Avagliano (CE – 2004 – Jomi Salerno), Giulia Fabbo (TS – 2003 – Metz/FRA), Ramona Manojlovic (TS/CE – 2002 – Jomi Salerno), Aurora Gislimberti (TS/TD – 2004 – Mezzocorona), Giulia Conte (CE – 2003 – Cassa Rurale Pontinia), Michela Notarianni (CE – 2002 – Leno), Lisa Ponti (CE/AS – 2003 – Cassano Magnago), Martina De Santis (CE – 2002 – Ariosto Ferrara), Giorgia Meneghini (CE – 2005 – Cellini Padova) PIVOT: Sara Andreani (PI – 2003 – Leno), Bevelyn Eghianruwa (PI – 2003 – Cellini Padova), Angelica Manfredini (PI - 2003 - Ariosto Ferrara)

STAFF TECNICO: Giuseppe Tedesco, Elena Barani, Adele De Santis?; STAFF MEDICO: Vincenzo Masi, Michela De Cicco; DELEGATO FIGH: Silvano Seca