Mondiali di Karate: a Dubai Crescenzo è in finale per l'oro Il ragazzo di Sarno ha sbaragliato la concorrenza e sabato tenterà di bissare il successo di Madrid.

Ai Mondiali di Karate a Dubai, Angelo Crescenzo non ha deluso le attese. Il ragazzo di Sarno, sfortunato protagonista ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, si è guadagnato la possibilità di difendere il titolo conquistato nel 2018 a Madrid. Il campione campano ha sbaragliato la concorrenza nella categoria dei –60 kg del kumite.

La sua corsa verso il podio è iniziata nel secondo turno della pool quattro battendo, non senza difficoltà, l’uruguaiano Larrosa. A seguire Crescenzo ha superato per 3-2 il messicano Luque e poi il turco Eray Samdan dopo un incontro complicato con i giudici che hanno dato la vittoria all’azzurro. Per concludere il girone è arrivata la netta vittoria sul russo Iurik Ogannisian che ha permesso a Crescenzo di vincere la pool e sfidare in semifinale il francese Enzo Berthon.

E’stato un gran match con il campano che l’ha spuntata vincendo per 3-2 e guadagnandosi la possibilità di giocarsi la medaglia d’oro contro il brasiliano Douglas Brose. Ultimo atto che andrà in scena nella giornata di sabato quando in Italia saranno le 10:00. Crescenzo con la finale a Dubai ha dimostrato ancora una volta di essere al top nell’appuntamento che conta e di voler dimostrare ancora una volta di essere il più forte.