Virtus Arechi, Serrelli: "Ragusa gioca un basket fluido" L'assistant coach: "Dovremo essere attenti per tutti i quaranta minuti"

"Al momento vedendo la classifica si può dire che Ragusa è una squadra in linea con le aspettative di inizio stagione, per cui una squadra costruita bene ed allenata ancora meglio". Così l'assistant coach della Virtus Arechi Salerno, Daniele Serrelli, ha presentato la prossima avversaria dei blaugrana, la Virtus Kleb Ragusa: "I siciliani giocano una pallacanestro piacevole, fluida e fatta di tante soluzioni offensive che non danno punti di riferimento. - ha spiegato il vice di coach Giampaolo Di Lorenzo - In più tutti gli uomini del roster possono essere protagonisti. Le statistiche confermano che chiunque può segnare e che di squadra quindi sono capaci di realizzare molti punti nel corso di una partita. A tutto questo, poi, bisogna anche aggiungere una discreta impronta difensiva. Noi dovremo essere attenti per tutti i quaranta minuti, togliendogli i vantaggi e offrendo una prestazione offensiva solida. Discorso singoli, è evidente che il miglior giocatore di Ragusa è Sorrentino. Tra gli altri ci sono Da Campo che è capace di giocare sia dentro che fuori dal pitturato, Rotondo che porta grande esperienza e Chessari che oltre alla visione di gioco sa anche produrre punti. Infine c'è un nutrito gruppo di giovani in grado di giocare anche venticinque minuti e di dare un apporto sostanzioso".