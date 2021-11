Pallanuoto, A1: Rari Nantes Salerno, alla Vitale arriva l'AS Roma Nuoto Sabato 20 novembre alle ore 18:00, alla piscina Simone Vitale si gioca la settima giornata.

Alla piscina di Torrione la Rari Nantes Salerno affronterà la AS Roma Nuoto, fanalino di coda del torneo insieme alla Lazio. I capitolini vantano uno dei roster più giovani del campionato, che però fino a questo momento non ha ripagato.

La Rari, dopo la vittoria esterna ai danni del Quinto, è chiamata a dare continuità ai risultati per restare nella zona nobile della classifica. Gara, comunque, da non sottovalutare per Luongo e compagni e, come sempre, per portare a casa i tre punti occorrerà grande determinazione e attenzione ai dettagli, come precisa da inizio stagione mister Citro. I giallorossi dovranno fare ancora a meno di Gallozzi, alle prese con la terapia riabilitativa per l'infortunio al ginocchio.

Dopo la Roma, si tornerà in vasca subito, mercoledì 24 novembre, con la Rari attesa dalla difficilissima trasferta a Palermo contro la Telimar. Qualche dichiarazione del centroboa, Donato Pica: “La Roma Nuoto è una squadra attrezzata, allestita molto bene, molto giovane, giocano una bella pallanuto e giocano con tante ripartenze. Sarà decisivo iniziare impostando i nostri ritmi e non seguire i loro, dal momento che potranno contare sulla loro freschezza dobbiamo limitare le loro ripartenze”.

Biglietti acquistabili direttamente sabato 20 novembre all’ingresso in piscina al costo di 10€, green pass obbligatorio da scannerizzare prima di entrare. È prevista la diretta streaming dalla pagina Facebook della Rari Nantes Salerno.