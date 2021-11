EHF European Cup: la Jomi Salerno sfiora l'impresa in terra serba Contro il ŽRK Bekament Bukovicka Banja finisce 29 -29, sabato pomeriggio alle 18 la sfida decisiva.

La Jomi sfiora l'impresa nella gara d'andata del Round 3 della EHF European Cup. Le salernitane guidate in panchina da coach Elena Laura Avram pareggiano (29 – 29) ad Arandjelovac contro le padrone di casa del ŽRK Bekament Bukovicka Banja. Decisiva per il passaggio al turno successivo la sfida di ritorno in programma domani (sabato 20 novembre) sempre alle ore 18 ad Arandjelovac. Partono subito forte le padrone di casa che si portano avanti sul 3 – 1 quando il cronometro segna il minuto numero quattro. La Jomi Salerno non ci sta e pian piano ricuce lo strappo. Al 10' capitan Napoletano e compagne sono sotto di una rete (4 – 3). Il ŽRK Bekament Bukovicka Banja preme nuovamente sull'acceleratore ed al 17' si porta avanti di tre reti (10 – 7). La Jomi Salerno non si disunisce, piazza un parziale di tre a zero pareggiando i conti sul 10 – 10. Il sette allenato da coach Laura Avram riesce a mettere anche la testa avanti ma il ŽRK Bekament Bukovicka Banja pareggia nuovamente i conti (12 – 12 al 25'). La prima frazione di gioco si chiude con il risultato di 17 – 15 in favore della Jomi Salerno. Ad inizio ripresa il sette salernitano piazza un nuovo break di due reti a zero portandosi sul + 4 (19 – 15 al 3'). Piano piano le padrone di casa provano a ricucire lo strappo, al 10' il risultato è 23 – 20 in favore della Jomi Salerno. Al 12' il ŽRK Bekament Bukovicka Banja trova la rete del pareggio (23 – 23). Si viaggia così sui binari della parità, al 20' il risultato è 25 – 25. Le due formazioni non si risparmiano, rispondendo colpo su colpo alle avversarie. A pochi secondi dalla fine la Jomi ha l'opportunità di vincere. La conclusione di Dalla Costa però termina alta. Finisce così 29 – 29. Per il passaggio al turno successivo della EHF European Cup sarà decisiva la gara di ritorno in programma domani.

ŽRK Bekament Bukovicka Banja – Jomi Salerno 29 – 29 (primo tempo: 15 – 17)

ŽRK Bekament Bukovicka Banja: Radojicic, Prekovic, Stepanovic 2, Radoicic, Anic, Petrovic 3, Simic, Lazarevic, Ankic, Rajovic 2, Stekic 3, Agatunovic 2, Kocic 6, Niciforovic, Mancic 6, Garovic 5. Allenatore: Sasa Boskovic

Jomi Salerno: Ferrari, Martinez Bizzotto 1, Krnic 2, Francesconi, Costanzo, Dalla Costa 5, Romeo 6, Ilic, Stettler, Manojlovic 7, Napoletano 5, Lauretti Matos. Allenatore: Laura Avram

Arbitri: Premysl Fukala - Radek Mohyla (CZE)

Delegato EHF: Rados Rakocevic (MNE)