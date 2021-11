Ragusa-Salerno 75-81, Di Lorenzo: "La crescita di squadra è evidente" Il coach blaugrana: "I ragazzi hanno giocato una prestazione super contro una signora formazione"

La Virtus Arechi Salerno vince a Ragusa e risale la classifica con decisione. Ora la squadra di coach Giampaolo Di Lorenzo è a quota 10 (5 vittorie e 3 sconfitte) per il terzo posto a -2 dalla seconda in classifica, la Moncada Energy Agrigento, con i Lions Basket Bisceglie a guidare la graduatoria del girone D di Serie B. "La crescita della squadra è evidente. - ha spiegato il coach dei blaugrana - I ragazzi hanno giocato una prestazione super contro una signora formazione che, come detto alla vigilia, è anche ben allenata. Nonostante un piano partita ricco di concetti tattici, tutti l'hanno rispettato alla grande dominando per tutti i quaranta minuti e sapendo affrontare con maturità i pochissimi momenti in cui Ragusa ha provato a rifarsi sotto". Domenica, con palla a due alle 18, al Palasport Carmine Longo di Capriglia di Pellezzano, la Virtus Arechi ospiterà la capolista Lions Basket Bisceglie.