Pallanuoto, A1: la Rari Nantes Salerno cade a Palermo Siciliani scatenati nei primi tre periodi, i campani hanno difeso male non essendo mai in partita.

In terra siciliana la Rari Nantes Salerno non è riuscita a conquistare punti. Alla Piscina Olimpica comunale di Palermo la Telimar si è imposta per 13-8 nell’ottava giornata del torneo di serie A1 di Pallanuoto. la gara tra il Telimar e la Rari Nantes Salerno per l’ottava giornata di campionato di serie A1 di pallanuoto. Era un vero e proprio scontro diretto visto che le due squadre erano divise da un solo punto in classifica con i palermitani avanti, ma dopo questo match la forbice si è allargata.

Gli uomini di Citro non sono riusciti a giocare la partita che desideravano concedendo troppo in difesa e andando all’intervallo sotto sul 7-4. Al rientro in acqua però la Rari Nantes Salerno è stata disastrosa. Il terzo parziale si è concluso con un roboante parziale di 5-0 per i padroni di casa che nel quarto hanno poi staccato la spina. I salernitani infatti ne hanno approfittato per accorciare le distanze ma la prestazione resta, soprattutto a livello difensivo, una delle più negative della stagione. Troppi 13 gol subiti contro una squadra che ha buone individualità come la Telimar.

Sabato si torna in acqua per dimenticare il turno infrasettimanale. Alla Vitale arrivano i campioni d’Italia del Brescia per un match proibitivo sulla carta ma da giocare con tanto cuore davanti ai propri tifosi.

TELIMAR - RN NUOTO SALERNO 13 – 8 (Parziali: 5-3, 2-1, 5-0, 1-4)

TABELLINO:

RN SALERNO: Santini, M. Luongo, Esposito, Sanges, Gluhaic, Spatuzzo, Tomasic, Cuccovillo 2, Elez 2, Parrilli 1, Fortunato 3, Pica 1, Taurisano. All. Matteo Citro.

TELIMAR: G. Nicosia, M. Del Basso 2, F. Turchini 1, F. Di Patti, D. Occhione1, A. Vlahovic2, A. Giliberti, L. Marziali, F. Lo Cascio 2, M. Irving 3, R. Lo Dico, A. Basic 2, F. De Totero

Note. Tomasic (S) uscito per limite di falli nel secondo tempo; Luongo (S) uscito per limite di falli nel quarto tempo. Taurisano (S) in porta nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Palermo 8/13, Salerno 2/11 + 1 rigore segnato da ELEZ.

Arbitri: D. BIANCO ROMOLINI