Pallanuoto, A1: alla Vitale arrivano i campioni d'Italia del Brescia La Rari Nantes Salerno si sta preparando per un match che almeno sulla carta sembra proibitivo.

Sabato 27 novembre alle ore 14:30 alla Simone Vitale andrà in scena la gara valida per la nona giornata di campionato di pallanuoto di A1. A Salerno arriveranno i campioni nazionali in carica del Brescia.

L’An Brescia ha subito finora una sola sconfitta per mano della squadra del Pallanuto Trieste e si trova ad oggi al terzo posto in classifica generale con 18 punti complessivi. La Rari Nantes Salerno dopo la sconfitta di mercoledì 24 novembre contro il Telimar a Palermo dovrà cercare di alzare il proprio livello di gioco.

“Affrontiamo i campioni d’Italia. Proveremo a creargli delle difficoltà. Per noi è molto stimolante confrontarci con dei giocatori di caratura internazionale” queste le parole in vista di sabato del mister Matteo Citro, che ancora una volta non potrà contare in Daniel Gallozzi a causa del recupero dall’infortunio, sostituito dal neo-dottore in scienze motorie Giuliano Spatuzzo.

Queste invece le parole del vice-capitano Gennaro Parrilli “Sabato ci aspetta una partita molto difficile, sarà un ottimo test per cercare di migliorare tutti gli aspetti del nostro gioco senza avere la pressione del risultato”.

Sabato sarà l’occasione per consegnare una targa da parte della società al campione mondiale, salernitano ed ex giocatore della Rari Nantes Salerno, Vincenzo Dolce.

Biglietti acquistabili direttamente all’ingresso della Piscina Simone Vitale al costo di 10,00 €, i bambini sotto i 14 anni entrano gratis. Green pass obbligatorio.

È prevista la diretta streaming dalla pagina Facebook della Rari Nantes Salerno.