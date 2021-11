Verso Salerno-Bisceglie, Amato: "Lions imbattuti non per caso" L'assistant coach dei blaugrana: "Dovremo essere bravi a limitare il campo aperto"

"Se le vinci tutte dalla prima di campionato ad oggi vuol dire che hai fatto davvero molto bene, non si vincono così tante partite a caso". Così l'assistant coach della Virtus Arechi Salerno, Nicola Amato, ha presentato i prossimi avversari dei blaugrana, i Lions Basket Bisceglie, imbattuti con l'8 su 8 in campionato e che saranno ospiti della squadra allenata da Giampaolo Di Lorenzo al PalaLongo domenica (ore 18). "Massimo rispetto per i nostri prossimi avversari e siamo decisi a giocare una grande partita senza mai abbassare la guardia neppure per un'istante. - ha spiegato Amato - Dovremo essere bravi a limitare il campo aperto perché con la sua velocità Bisceglie riesce ad avere evidenti vantaggi costruendosi di fatto molto spesso tiri puliti. In più sarà necessario limitare gli extra possessi. In chiave singoli non si può che partire da Dip che è un totem della Serie B, ma a seguire ci sono giocatori altrettanto importanti o interessanti. Fontana ad esempio, capace di giocare sia fronte che spalle a canestro, nonostante la giovane età è ormai considerato un esperto del torneo, poi c'è Enihe atleta bidimensionale, ma anche Dri, molto bravo nel palleggio, arresto e tiro, che sta mettendo insieme numeri importanti. - ha aggiunto il vice di coach Di Lorenzo - In questo elenco, ovviamente, sono presenti anche Dron e Vanoli che stanno giocando una grandissima prima parte di stagione, nonché Giunta cambio del playmaker e Giannini cambio degli esterni".